اغلب وفود الإقليم لا تمتلك سلطة القرار في تفاوضها مع بغداد

2021/01/26 | 12:33 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يعتبر حصة الاقليم العقبة الابرز امام اقرار الموازنة الاتحادية السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي بينما دشن وفد حكومة الاقليم كردستان التفاوضي جولة جديدة من المباحثات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، اعتبر نائب كردي تثبيت حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية العقبة الابرز امام اقرار الموازنة الاتحادية في مجلس النواب.وتوجه الوفد الفني لحكومة ...

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