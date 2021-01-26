"العد التنازلي".. كتاب صادم يكشف انخفاض مستوى خصوبة الرجال حول العالم

2021/01/26 | 12:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عالمة الأمراض الوراثية الأميركية، ساشا سوان، عن أن تأثيرات المواد الكيماوية باتت تساهم بشكل كبير في انخفاض الخصوبة لدى الرجال وخلق المزيد من المشاكل والتشوهات الجسدية للأجيال الحالية والقادمة.

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