2021/01/26 | 12:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً.. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السويسري جياني انفانتينو يعتذر عن الحضور للبصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/26 | 12:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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