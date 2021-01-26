شرطة ميسان تعرض صورة لـ’رئيس أكبر عصابة’ مع سلاحه: قتل 12 شخصاً

2021/01/26 | 12:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة محافظة ميسان، الثلاثاء، القبض على ما وصفته برئيس "أكبر" عصابة في المحافظة.

وقالت مديرية الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الثاني 2021): إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من شرطة محافظة ميسان من إلقاء القبض على رئيس أكبر عصابة مجرمة في المحافظة تحديداً قضاء الميمونة وناحية السلام، متورطة بعمليات قتل وتهجير والسطو والابتزاز، كما حاولت التعرض لأحد الضباط في المحافظة".

وأضاف، "حيث تم القبض عليه وبحوزته سلاحه الشخصي والذي تلوث بقتل أكثر من ١٢ مواطنا".

وتابع، "جاءت هذه العملية النوعية استكمالا للعمليات التي تنفذها شرطة محافظة ميسان لملاحقة المطلوبين وكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين".

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