2021/01/26 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالحبس لمدة ستة أشهر لمدانين اثنين عن جريمة تهديد اطباء وابتزازهم مقابل مبالغ مالية نظير عدم التعرض لحياتهم.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المدانين قاموا بتهديد طبيب جراح في منطقة الكرادة، فضلا عن تهديد طبيب اخصائي للاطفال في منطقة الحارثية ومساومتهم وابتزازهم بدفع مبالغ مالية مقابل عدم التعرض لحياتهم".

وأضاف أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهما وفقا لأحكام المادة الرابعة 430 / 1 من قانون العقوبات العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس لمدانين اثنين بتهديد أطباء وابتزازهم في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبس لمدانين اثنين بتهديد أطباء وابتزازهم في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).