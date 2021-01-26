رئيس الاتحاد الدولي يعتذر عن حضور ودية العراق والكويت في البصرة

2021/01/26 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، اعتذاراً رسمياً عن الحضور لمباراة العراق والكويت الودية، والمقرر إقامتها يوم غد في ملعب "جذع النخلة" بالبصرة.

وقال عضو المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة العراقي، أحمد سعيد، إن "انفانتينو أكد في رسالة موجهة لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال بأنه سيزور العراق خلال العام الحالي في توقيت آخر بسبب التزاماته الكبيرة".

وأضاف، أن "انفانتينو بين في رسالته لدرجال بأن الاتحاد الدولي داعم كبير للعراق في استضافة البطولات وقضية رفع الحظر الكلي عن ملاعب العراق".

وأشار إلى أن "رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم دعا وزير الشباب والرياضة عدنان درجال للتواجد في قطر خلال بطولة كأس العالم للأندية للتباحث معه حول قضية رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية".

وكان المنتخب الكويتي قد وصل يوم أمس إلى محافظة البصرة براً عبر منفذ سفوان استعداداً لخوض المباراة الودية أمام المنتخب العراقي يوم غد الأربعاء.

وكان من المقرر حضور رئيسي الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد الآسيوي سلمان بن ابراهيم آل خليفة، في المباراة الودية، تحضيراً لرفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية واستعداداً لإقامة بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة.

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