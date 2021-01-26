بالوثيقة.. تعليمات الفوائد الجديدة للودائع الثابتة والتوفير في الرافدين

2021/01/26 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر مصرف الرافدين الحكومي، الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، تعليمات الفوائد الجديدة للفوائد الثابتة وحسابات التوفير.

وذكرت وثيقة صادرة عن المصرف وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على مقتضيات العمل واستناداً إلى قرار مجلس إدارة المصرف 22، تقرر تعديل أسعار الفائدة لحساب التوفير والودائع الثابتة بالدينار العراقي حصراً".

وأضاف، أن "حساب التوفير يبلغ سعر الفائد الجديد 4.5% تدفع الفائدة شهرياً على أن يتم سحب مبلغ الفوائد الشهرية كلياً من حساب فوائد التوفير حسب رغبة الزبون".

وتابعت الوثيقة، أن "الودائع الثابتة لستة أشهر 4.5% ولسنة 5.5% ولسنتين 6.5%، تدفع مقدماً بعد تعهد الزبون بعدم كسرها وبخلافه تستقطع الفائدة الممنوحة من أصل مبلغ الوديعة بغض النظر عن المبلغ".

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