انخفاض بسعر النفط العالمي

2021/01/26 | 12:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا .ونزل خام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.5 % إلى 55.60 دولارا للبرميل، بينما تراجع الخام الأمريكي 26 سنتا أو 0.5 % إلى 52.51 دولارا، وارتفع الخامان القياسيان نحو 1 % أمس الاثنين.وبعد أن ارتفع في الآونة الأخيرة لأعلى مستوى في 11 شهرا، يجد النفط نفسه محاصرا بين الشكوك المستمرة إزاء تعافي الطلب في الوقت الذي يتواصل فيه انتشار الجائحة، بينما يخفف من أثر ذلك التفاؤل بأن مزيدا من التحفيز من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن سيدعم النمو الاقتصادي بالتوازي مع توزيع اللقاحات.وحتى مع انخفاض وتيرة الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، تفرض دول أوروبية قيودا مشددة لمكافحة انتشار الفيروس، بينما تعلن الصين عن زيادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ما يلقي بظلال من الشك على آفاق الطلب بأكبر مستهلك للطاقة في العالم.لكن الطلب على النفط يظل قويا في بعض المناطق، ففي الهند، زادت واردات النفط الخام في كانون الأول إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين مع تخفيف قيود فيروس كورونا بما يعزز النشاط الاقتصادي./انتهى3

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