بدء اعمال الحلقة النقاشية الخاصة بالموازنة في نقابة الصحفيين العراقيين

2021/01/26 | 12:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بدات اعمال الحلقة النقاشية الخاصة بالموازنة والتي تعقدها الامانة العامة لمجلس الوزراء،بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين، بحضور نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وممثل رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ومستشار الامين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية عبيد محل، وممثل الامانة العامة حيدر مجيد وعدد من الخبراء والمختصين /انتهى8

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