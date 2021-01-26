2021/01/26 | 12:37 - المصدر: سفن سكاي

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سمت الهيأة الادارية لنادي نفط الوسط الكابتن جليل زيدان مدرباً لحراس مرمى فريقها الكروي.

ادارة العندليب عينت زيدان بناءاً على طلب مدير الجهاز الفني لفريق الكرة عبد الغني شهد .

ودرب زيدان سابقاً حراس الزوراء و النفط واربيل بالاضافة الى المنتخبات الوطنية قبل ان يخوض تجربة جديدة مع فريق نفط الوسط.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جليل زيدان مدرباً لحراس نفط الوسط 7 SKY TV.

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