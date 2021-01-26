قضاء الزبير يحقق ارتفاعاً كبيراً بإنتاج الطماطم وصل الى 5 الاف طن يومياً

2021/01/26 | 12:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت مديرية زراعة البصرة، الثلاثاء، تحقيق بلدة عراقية ارتفاعا كبيرا بانتاج محصول الطماطم.

وقال مدير شعبة زراعة بلدة الزبير التابعة لمحافظة البصرة جنوبي العراق صالح حسن، ان”الانتاج اليومي اقترب من 5 آلاف طن، محققا ارتفاعا كبيرا عن معدلات الانتاج الطبيعية”.

واضاف، ان “معدل تسويق المحصول من المركز الموحد في البرجسية بدأ بالتصاعد، متوقعا ان يتعدى الإنتاج النهائي للمحصول خلال الموسم الزراعي الحالي النصف مليون طن”.

واشار حسن، إلى ان “الأسعار المطروحة في مركز التسويق تراوحت بين 6000 ـ 12000 الف دينار للصندوق الواحد”، مبينا”ارتفاع مستوى انتاج وتسويق محصول الطماطم خلال الشهر الحالي الى اكثر من 75 الف طن”.

ولفت الى”تزايد وصول المسوقين من مناطق وسط وشمال البلاد في بالإضافة الى المحافظات الجنوبية، ما ادى الى تحقيق اكتفاء في الأسواق المحلية”.

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