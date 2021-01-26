2021/01/26 | 12:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 12 شخصا .. اعتقال رئيس اكبر عصابة مجرمة والحكم على مدانين هددا اطباء بمحافظتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/26 | 12:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل 12 شخصا .. اعتقال رئيس اكبر عصابة مجرمة والحكم على مدانين هددا اطباء بمحافظتين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل 12 شخصا .. اعتقال رئيس اكبر عصابة مجرمة والحكم على مدانين هددا اطباء بمحافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).