الحبس 6 أشهر لمدانين بتهديد إطباء وإبتزازهم

2021/01/26 | 12:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، حكماً بالحبس لمدة 6 اشهر لمدانين اثنين عن جريمة تهديد اطباء وابتزازهم مقابل مبالغ مالية نظير عدم التعرض لحياتهم.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المدانين قاموا بتهديد طبيب جراح في منطقة الكرادة ،فضلا عن …

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