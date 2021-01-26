الداخلية تحدد موعد إصدار جوازات

2021/01/26 | 12:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الاتفاق مع وزارة الاتصالات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت مديرية شؤون الجوازات في وزارة الداخلية، موعد إصدار الجواز العراقي الجديد.

وقال مدير شؤون الجوازات في وزارة الداخلية اللواء أحمد عبد الستار في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن"مديرية الجوازات ستباشر بالعمل على إصدار الجواز الجديد في النصف الثاني من العام الجاري".

وأضاف أن "الجواز الجديد يحمل مواصفات دولية كما يتضمن شريحة سيم كارت"، مؤكدًا "الاتفاق مع وزارة الاتصالات لإكمال جميع المواصفات بعد وصول الطابعات وتغيير البرامج".

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