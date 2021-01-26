الاقتصاد النيابية: اقتصاد البلاد الريعي وراء توجه العراق للاقتراض

2021/01/26 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بينت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائبة ندى شاكر جودت، الثلاثاء، أن اقتصاد العراق الريعي وراء توجهه الى الاقتراض، مشيرة إلى أن الفساد وسوء التخطيط ينخران في الاقتصاد العراقي.

وقالت جودت في حديث صحفي، إن "الحكومة قامت بالاقتراض في موزانة العام الماضي مرتين، ويوجد هناك طلب للقروض في موازنة عام 2021"، مبينة أن "السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن اقتصاد العراق الريعي المعتمد على النفط لتمويل موازنته العامة".

واضافت ان "انخفاض اسعار النفط بسبب جائحة كورونا أدى الى تردي الاوضاع الاقتصادية في العراق، كما ان السياسات الموجودة داخل العراق لم تقم بتفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة والصناعة مما جعل اسواق العراق مفتوحة للاستيراد وبالتالي فان الحكومة تلجأ للاقتراض لأن الحكومة ليس لديها أموالاً كافية لتمشية الأمور".

وأكدت جودت، ان "تفعيل القطاعات الاقتصادية مهمة ليست سهلة وتحتاج الى وقت للنهوض بها من جديد"، مشيرة إلى أن "العراق ينخر اقتصاده الفساد وسوء التخطيط".

وقال صندوق النقد الدولي، الاحد الماضي، ان العراق طلب مساعدة طارئة بموجب أداة التمويل السريع بترتيب طويل الأمد، لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.

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