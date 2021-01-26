السلطات الإيرانية تقبض على ’أميركي الجنسية’ بتهمة التجسس

2021/01/26 | 13:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، اعتقال إيراني يحمل الجنسية الأمريكية بتهمة التجسس.

وذكرالمتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، خلال مؤتمر صحفي، نقلته وسائل إعلام إيرانية وتابعه "ناس"، (26 كانون الثاني 2021) أن "المتهم كان مطلق السراح بكفالة، واعتُقل أثناء محاولته مغادرة البلاد".

وتثير الاعتقالات المتكررة لمواطنين إيرانيين يحملون جنسيات مزدوجة، أزمة بين طهران ودول غربية.

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