الوفيات تجاوزت الـ 3400 حالة.. إحصائية جديدة بأرقام كورونا في كردستان

2021/01/26 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، احدث حصيلة للوفيات والاصابات بفيروس كورونا في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في اقليم كردستان وصل الى 105702 حالة اصابة، 36704 في اربيل ، و30578 في السليمانية، و35320 في دهوك، و3100 في حلبجة".

واضافت، أن "عدد حالات الشفاء بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 94427 حالة، 33857 في اربيل ، و26785 في السليمانية و30829 في دهوك، و2956 في حلبجة".

وأشارت الوزارة، إلى أن "عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا بلغ 3457 حالة، 923 منها في اربيل ، و1687 في السليمانية، و704 في دهوك، و143 في حلبجة".

وتابع البيان، ان "الحالات المتبقية تحت الرعاية الطبية المستمرة يبلغ عددها 7818 حالة، 1924 في اربيل ، و2106 في السليمانية، و3787 في دهوك، وحالة واحدة فقط في حلبجة".

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