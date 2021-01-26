مستشار الامين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية يكشف عن وجود 50٪من موظفي الدولة فائضين ودون انتاجية

2021/01/26 | 13:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /كشف مستشار الامين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية عبيد محل عن وجود 50٪من موظفي الدولة فائضين ودون انتاجية.وقال محل خلال الحلقة النقاشية بشان الموازنة التي عقدت في مقر نقابة الصحفيين العراقيين ان الفائض في مؤسسات الدولة بلغ 50٪من الموظفين دون انتاجية بحيث اصبحت مؤسسات الدولة كالرعاية الاجتماعية بدفع رواتب دون انتاج./انتهى8

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