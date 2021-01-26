إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

2021/01/26 | 13:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في مدينة طوباس بالضفة المحتلة بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.وأفادت وكالة “فلسطين اليوم” أن 14 إصابة بالاختناق سجلت في المدينة ببنها نقلت إصابات أخرى للمستشفى.واقتحمت آليات العدو ايضا بلدة تياسير المجاورة والتي تم نصب حاجز على مدخلها.كما اقتحمت دوريات العدو مدينة البيرة وتمركزت في المنطقة المقابلة المستوطنة “بسيجوت”، واعتقلت قوات العدو شابا من مخيم بلاطة شرقي نابلس بعد تحطيم مدخل المنزل والعبث بمحتوياته.كما داهمت قوات العدو، فجر اليوم مخيم جنين واعتقلت شابين فيما اندلعت مواجهات مع الشبان.



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