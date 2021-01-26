البياتي: الحديث عن تغييرات وزارية مقبلة هدفها الابتزاز السياسي من قبل الحكومة

2021/01/26 | 13:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد النائب السابق جاسم محمد البياتي، الثلاثاء، ان تلويح الحكومة بتغييرات وزارية مقبلة تهدف الى ابتزاز القوى السياسية ومنعها من الاستجوابات، مبينا ان الحكومة لن تستطيع تنفيذ اي تعهد لها بسبب ضعفها.وقال البياتي في تصريح لـ /المعلومة/ ان ” الحديث عن تغيير وزاري من قبل الحكومة غير دقيق وتهدف الى منع الكتل من استجوابات الوزراء وكل الاحزاب السياسية اعترضت على أي تغير كونه يمس مصالحها المباشرة “.واضاف ان “الحكومة استخدمت التلويح بالتعديلات الوزارية من اجل احداث بعض التغييرات الامنية والادارية الثانوية سيما مع التفجيرات الاخيرة”.واوضح البياتي، ان “الوقت لا يسمح باجراء أي تعديل وزارة مع تسابق الكتل على التحضيرات للانتخابات النيابية المبكرة وترك المكاسب الوقتية .”.انتهى 25د

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