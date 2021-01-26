الرشيد: استئناف ترويج منح قروض تصل الى 50 مليون دينار

2021/01/26 | 13:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مصرف الرشيد اليوم الثلاثاء الموافق 26 كانون الثاني 2021 عن استئنافه ترويج منح قروض تصل الى 50مليون دينار كحد اعلى للمواطنين.

واوضح المكتب الاعلامي ان القرض يمنح للمواطنين لغرض (البناء – اضافة البناء)، مبينا ان التعليمات تضمنت تقديم اجازة بناء في حالة البناء واضافة البناء اصوليه لاتقل مدة نفاذها المتبقية 8 اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الحصول على القرض .

واوضح: علمآ أن مدة القرض 15 سنة اعتبارآ من تاريخ وضع الدفعة الاولى تحت تصرف المواطن المقترض.

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