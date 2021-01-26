حجزت 2000 دراجة بيومين.. المرور: نواجه ضغوطات بشأن محاسبة التكتك والستوتة

2021/01/26 | 13:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل، الثلاثاء، عن حجز 2000 دراجة مخالفة في بغداد خلال اليومين الماضيين ، فيما أشار إلى وجود ضغوط بشأن محاسبة الدراجات النارية والستوتة والتكتك.وقال اسماعيل في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مفارزنا قامت بحملات حجز كبيرة للدراجات التي لا تحتوي على لوحات في بغداد والمحافظات”، مبيناً أنه “تم حجز 1300 دراجة في بغداد يوم الأحد الماضي ،فيما تم حجز 700 دراجة يوم أمس الاثنين”.وأضاف أن “مدة حجز الدراجة هي 10 أيام”، مشيراً الى أن “قانون المرور النافذ رقم 8 لسنة 2019 قد تم تغييره، وسيتم مصادرة الدراجة غير المسجلة بدعوى جمركية”.وأكد اسماعيل أن “حركة السير تكاد تخلو من الدراجات”، لافتاً الى أن “قرار المحاسبة جاء من الناحية الأمنية التي سببت الكثير من المشاكل من جرائم السطو المسلح والاغتيال والسرقة ،وما يعانيه العراق من تحديات أمنية خطيرة”.وتابع أن “المديرية تقوم باشراف من القضاء على المخالفات الأخرى للمركبات كالزجاج المظلل وعدم وجود لوحات ،والسير بالاتجاه المعاكس وفق قانون المرور حتى وإن كانت متوقفة عكس السير”.وكشف اسماعيل عن “وجود ضغوط على قرار محاسبة الدراجات النارية والستوتة والتكتك ،لأن الكثير من الأسر تعتاش عليها”، مبيناً “أننا جهة تنفيذية ولدينا قانون وأوامر يتم تنفيذها من خلال تطبيق هذا القانون، وبخلافه سيؤدي الى الفشل وضياع هيبة الدولة” انتهى/25

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