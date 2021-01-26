البابا فرنسيس يطلب من المسيحيين إعادة بناء العراق وليس عزل أنفسهم

2021/01/26 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلطت صحيفة “روما ريبورترز” الإيطالية، الضوء على زيارة البابا فرانسيس إلى العراق، وعن هدف الزيارة ورسالة البابا إلى مسيحيي العراق.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن البابا فرنسيس يريد أن يطلب من المسيحيين إعادة بناء البلد بأكمله وليس عزل أنفسهم، ويريد أن ينقل رسالة أمل إلى كل العراقيين المنهكين من الإرهاب والدمار.

ونقلت الصحيفة عن الكاهن جورج ياهولا الذي ينظم جدول زيارة البابا لمدينة قرقوش قوله إن المدينة تتألق بسبب مواطنيها، وتتألق في المنازل التي أعيد بناؤها كدليل على الانتعاش والعزم على البقاء في هذه الأرض.

واكد ياهولا إن الزيارة هي بادرة تشجيع ورسالة لضعيفي القلوب الذين اعتقدوا أن هذه الأرض لم تعد ذات قيمة، الأمر يستحق ذلك لأن الأب يريد أن ينهض البلد والناس الذين على هذه الأرض.

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