بالصور: ملعب البصرة جاهز لمباراة العراق والكويت غدا الاربعاء

2021/01/26 | 13:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

يستعد ملعب المدينة الرياضية بمحافظة البصرة، لاستضافة مباراة العراق والكويت يوم غد الاربعاء ضمن الاستعدادات للتصفيات الاسيوية المزدوجة.

وسيلتقي العراق والكويت غداً الساعة 6:30 دقيقة مساءً على ملعب البصرة وسط استعدادات عراقية مكثفة لنجاح هذا العرس الكروي الذي يأتي بالتزامن مع نية زيارة الوفد الخليجي لفحص ملاعب العراق ومعرفة جاهزيتها لاستضافة بطولة خليجي 25 المقبل.

وقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، اعتذاراً رسمياً عن الحضور لمباراة العراق والكويت الودية، والمقرر إقامتها يوم غد في ملعب “جذع النخلة” بالبصرة.

وقال عضو المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة العراقي، أحمد سعيد، إن “انفانتينو أكد في رسالة موجهة لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال بأنه سيزور العراق خلال العام الحالي في توقيت آخر بسبب التزاماته الكبيرة”.

وأضاف، أن “انفانتينو بين في رسالته لدرجال بأن الاتحاد الدولي داعم كبير للعراق في استضافة البطولات وقضية رفع الحظر الكلي عن ملاعب العراق”.

وأشار إلى أن “رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم دعا وزير الشباب والرياضة عدنان درجال للتواجد في قطر خلال بطولة كأس العالم للأندية للتباحث معه حول قضية رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية”.

وكان المنتخب الكويتي قد وصل يوم أمس إلى محافظة البصرة براً عبر منفذ سفوان استعداداً لخوض المباراة الودية أمام المنتخب العراقي يوم غد الأربعاء.

وكان من المقرر حضور رئيسي الاتحاد الدولي “فيفا” والاتحاد الآسيوي سلمان بن ابراهيم آل خليفة، في المباراة الودية، تحضيراً لرفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية واستعداداً لإقامة بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة.

ووجه نجم المنتخب الكويتي، بدر المطوع، الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، رسالة للمنتخبات بأن تزور العراق وترى بعينها حب العراقيين لكرة القدم.

وقال المطوع في تصريحات صحفي، إن “العراق قادر على استضافة المباريات الدولية والبطولات على أرضه لما لمسه من شغف العراقيين بكرة القدم”.

وأضاف: “شعرنا بحب الجماهير العراقية والإعلام الرياضي العراقي منذ دخولنا منفذ سفوان وإلى مقر إقامتنا وهذا الاستقبال يؤكد عمق العلاقة بين العراق والكويت”.

وأشار إلى أن “التنظيم الرائع في الاستقبال وكذلك التدابير الأمنية التي لجأ لها الاتحاد العراقي لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة على أعلى مستوى وتؤكد قدرة العراق على احتضان المباريات الدولية والبطولات في قادم الأيام”.

ووجه المطوع رسالة لجميع المنتخبات بأن “تزور العراق وترى بعينها حب العراقيين لكرة القدم وكرم ضيافتهم وحسن استقبالهم للضيوف”، لافتا إلى أن “ما شاهدوه من حفاوة في الاستقبال أكبر من مباراة ودية لا تعني نتيجتها شيء أمام هذه المشاعر”.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: ملعب البصرة جاهز لمباراة العراق والكويت غدا الاربعاء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: ملعب البصرة جاهز لمباراة العراق والكويت غدا الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).