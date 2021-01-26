شرطة ميسان تطيح برئيس اكبر عصابة مجرمة في المحافظة

2021/01/26 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على رئيس اكبر عصابة مجرمة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القوات الامنية تواصل إجراءاتها الخاصة بتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق ومن بينها محافظة ميسان، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من شرطة محافظة ميسان من القاء القبض على رئيس اكبر عصابة مجرمة في المحافظة تحديدا قضاء الميمونة وناحية السلام متورطة بعمليات قتل وتهجير وسطو وابتزاز، كما حاولت التعرض لاحد الضباط في المحافظة".

واضاف البيان انه "تم القبض عليه وبحوزته سلاحه الشخصي والذي تلوث بقتل اكثر من ١٢ مواطنا".

وتابع ان "العملية النوعية جاءت استكمالا للعمليات التي تنفذها شرطة محافظة ميسان لملاحقة المطلوبين وكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين".

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