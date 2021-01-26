2021/01/26 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، ضبط هاونات في احد البزول بمحافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، انه "تاكيدا لنهجها في الوصول الى كافة مخابيء اسلحة وعتاد داعش الارهابي، وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم لعمليات كركوك، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة الالي ٣١، من ضبط هاونات عدد(٢)١٢٠ملم في مخباه في احد البزول من مخلفات عصابات داعش الارهابي في منطقه دوبزلي ناحية شوان بمحافظة كركوك".

واضاف البيان انه "تم التعامل معها وفق السياقات والضوابط المعمول بها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط هاونات في احد البزول بكركوك ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط هاونات في احد البزول بكركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).