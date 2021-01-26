رئيس “فيفا” يعتذر عن الحضور الى البصرة

2021/01/26 | 13:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداعتذر رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم جياني انفانتينو، عن الحضور الى محافظة البصرة لمشاهدة مباراة العراق والكويت الودية.

وقال مصدر بوزارة الشباب والرياضة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم جياني انفانتينو ابلغ وزارة الشباب والرياضة الهيئة التطبيعية بانه لن يحضر مباراة العراق والكويت”.

واوضح ان “انفانتينو اعتذر بسبب ارتباطاته وجدوله المزدحم بحسب ما كتب في رسالته للوزارة”، مشيراً إلى أن “المباراة ستقام بوجود شخصيات وعراقية فقط”.

يذكر ان المباراة ستقام يوم غد الاربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً.



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