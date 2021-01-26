انفوغرافيك: إيلون ماسك يطلق 143 قمرا صناعيا في مهمة صاروخية واحدة.. رقم قياسي

2021/01/26 | 13:31 - المصدر: يس عراق

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انفوغرافيك يوضح اطلاق شركة سبايس التابعة لإيلون ماسك رجل الاعمال المشهور عالمياً 143 قمرا صناعيا في مهمة صاروخية واحدة.

وحققت الشركة رقماً قياسياً باطلاق برنامج سمول سات رايد شير وارساله 143 قمراً صناعيا الى المدار من خلال مهمة صاروخية واحدة.

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