اغتيال مدير الحملة الانتخابية لنائب عراقي انتقد ميلشيات إيران

2021/01/26 | 13:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شقيقان أحدهما مدير مدير مكتب النائب العراقي، رعد الدهلكي، مصرعهما بهجوم مسلح في محافظة ديالى، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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