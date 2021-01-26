رئيس الجمهورية يلتقي وزير الإنتاج الحربي الباكستاني

2021/01/26 | 13:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية، خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال والوفد المرافق لها.

وأكّد صالح وفقا لبيان صادر عن مكتبه تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الثاني 2021)، على "أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين، والاستفادة من الخبرات لكلا المؤسستين العسكريتين، وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية".

وأضاف، أن "العالم، والمنطقة خصوصاً، يواجهان تحديات مشتركة تتمثل بالإرهاب والتطرف وتصاعد التوترات التي تؤثر على الأمن والاستقرار العالمي، وهذا يستوجب التعاضد الدولي في مواجهة هذه التحديات وحفظ الأمن والاستقرار الدولي".

من جانبها، أكدت الوزيرة زبيدة، التزام بلادها في دعم العراق، وتوطيد العلاقات الثنائية والتعاون العسكري في مجال تطوير وتدريب قوات الأمن العراقية، وفقا للبيان.

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