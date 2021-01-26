التطبيعية تعلن عن موعدي تدريبات المنتخبين العراقي والكويتي قبل لقاء الغد الودي

2021/01/26 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، عن موعدي تدريبات المنتخبين العراقي والكويتي بكرة القدم قبل لقاء الفريقين يوم غد الاربعاء على ملعب جذع النخلة في البصرة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تدريبات منتخبنا الوطني ستكون، اليوم الثلاثاء، على ملعب الفيحاء في تمام الساعة الخامسة مساءً، متاحةً أمام وسائل الإعلام لـ 15 دقيقة".

واضافت، أن "تدريبات المنتخب الكويتي ستكون على ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً، وأيضا متاحة للإعلام لـ 15 دقيقة".

يشار الى ان الفريقين ينتظرهما يوم غد لقاءً ودياً على ملعب جذع النخلة إستعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم والأمم الآسيوية.

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