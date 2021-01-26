المطوع بعد وصوله إلى البصرة: زوروا العراق وشاهدوا حب العراقيين لكرة القدم

2021/01/26 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه نجم المنتخب الكويتي، بدر المطوع، الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، رسالة للمنتخبات بأن تزور العراق وترى بعينها حب العراقيين لكرة القدم.

وقال المطوع في تصريحات صحفي، إن "العراق قادر على استضافة المباريات الدولية والبطولات على أرضه لما لمسه من شغف العراقيين بكرة القدم".

وأضاف: "شعرنا بحب الجماهير العراقية والإعلام الرياضي العراقي منذ دخولنا منفذ سفوان وإلى مقر إقامتنا وهذا الاستقبال يؤكد عمق العلاقة بين العراق والكويت".

وأشار إلى أن "التنظيم الرائع في الاستقبال وكذلك التدابير الأمنية التي لجأ لها الاتحاد العراقي لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة على أعلى مستوى وتؤكد قدرة العراق على احتضان المباريات الدولية والبطولات في قادم الأيام".

ووجه المطوع رسالة لجميع المنتخبات بأن "تزور العراق وترى بعينها حب العراقيين لكرة القدم وكرم ضيافتهم وحسن استقبالهم للضيوف"، لافتا إلى أن "ما شاهدوه من حفاوة في الاستقبال أكبر من مباراة ودية لا تعني نتيجتها شيء أمام هذه المشاعر".

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