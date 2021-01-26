الحكيم: الصحوات لعبت دورا كبيرا في مواجهة الإرهاب بأنواعه

2021/01/26 | 13:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، ان الصحوات لعبت دورا في مواجهة الارهاب وندعو لانصافها.وقال الحكيم خلال لقائه عددا من شيوخ الصحوات في عموم العراق أن الصحوات لعبت دورا كبيرا في مواجهة الإرهاب بأنواعه ومثلت منطلقا لرفض أبناء المناطق للإرهاب الذي تحجج بحجج متعددة لتنفيذ مآربه.واستمع الى مداخلات شيوخ الصحوات فيما يتعلق بالشأن السياسي والأمني والإجتماعي، داعيا الى إنصاف شريحة الصحوات وتعويضها ومكافئتها على تضحياتها مع التشديد على دعم العشائر وتمكينها في مكافحة الإرهاب.واضاف ان لداعش مخلفات اجتماعية تحتاج الى معالجات اجتماعية بالدرجة الأساس ونحث وجهاء وشيوخ العشائر الى أخذ دورهم في معالجة هذه المخلفات عادا تحالف عراقيون العابر مدخلا لحل الأزمة السياسية في العراق لأن فيه تمثيل الجميع وفرصة لإنتاج الفريق المتجانس المسؤول عن الفشل والنجاح.و بين إن الانتخابات المبكرة سبيل لإحداث التغيير المنشود مشددا على توفير الأمن الإنتخابي وحرية الناخب والمرشح في اختيار من يريد./انتهى7

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