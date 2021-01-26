إفتتاح المعرض الاول للكتاب في جامعة الموصل

2021/01/26 | 13:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/افتتحت جامعة الموصل المعرض الاول للكتاب في كلية التربية الأساسية وضم عناوين كثيرة لدور نشر مختلفة.وذكرت مراسلة الوكالة الوطنية العراقية للانباء للانباء/نينا/ في نينوى ان "المعرض الفني إفتتح اليوم بجامعة الموصل وأقامه الفنانان موفق الطائي وبيات مرعي.ومثلت اللوحات المعروضة نمطا حديثاً في الرسم هو عبارة عن مزيج ما بين الموهبة اليدوية والفن الرقمي وعكست مواضيعها أهم جوانب الإشراق في مدينة الموصل وفلسفة العمران فيها."/انتهى

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