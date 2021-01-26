2021/01/26 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن وجود مخالفات بقانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، لبنود قانون الإدارة المالية.وقال عضو اللجنة النائب، جمال كوجر، في لقاء متلفز، تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "اللجنة المالية قامت بتخفيض ما نسبته 20 بالمئة من اجمالي الانفاق بالموازنة التي قدمتها الحكومة الى البرلمان".واضاف ان "مسألة اقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، غير مدرجة في مشروع قانون الموازنة العامة".واشار عضو اللجنة المالية، الى ان "قانون موازنة العام 2021 يخالف وبشكل واضح بنود قانون الادارة المالية".يذكر أن اعضاء في اللجنة المالية النيابية قد كشفوا امس الاثنين، ان مشروع قانون الموازنة سيعرض للتصويت على اعضاء البرلمان خلال اسبوعين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تكشف عن مخالفات في موازنة 2021 لقانون الإدارة المالية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تكشف عن مخالفات في موازنة 2021 لقانون الإدارة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).