الزراعة تبحث مع القنصلية البريطانية في اربيل فرص الاستثمار وانشاء المشاريع الزراعية

2021/01/26 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت وزارة الزراعة،الثلاثاء، عن بحثها مع مستشار القنصلية البريطانية في اربيل توم هايد، التعاون في المجال الزراعي وخلق الفرص الاستثمارية وانشاء المشاريع الزراعية.واكد مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، خلال اجتماع مع مستشار القنصلية البريطانية في اربيل توم هايد، أن "الوزارة عملت على توفير المحاصيل الاستراتيجية من الحنطة والشعير كونها تدخل في السلة الغذائية للمواطن فضلا عن استخدام الشعير كعلف للثروة الحيوانية والاهتمام بتنويع المحاصيل الزراعية والخضر لتوفيرها الى المواطن، اضافة الى الدواجن وبيض المائدة والاغنام واللحوم الحمراء والبيضاء للوصول الى الاكتفاء الذاتي في كافة المنتجات الزراعية".وبين القيسي، ان "خطط الوزارة الاساسية القصيرة والبعيدة المدى تتمثل بدعم المنتج المحلي وزيادة الانتاجية واستمرار منع استيراد المنتجات الزراعية نظرا لوفرتها محليا والعمل على خلق الموازنة بين العرض والطلب"، موضحا ان "القطاع الزراعي ساهم بتوفير الحنطة ومنع استيرادها منذ ثلاث سنوات وتوزيعها في مفردات البطاقة التموينية للمواطنين".واشار الى "اهمية التركيز على دعم وتطوير قطاع الدواجن وبيض المائدة واللحوم نظرا لأهميتها في السلة الغذائية اليومية للمواطن وتميزها غذائيا وصحيا على نظيراتها المستوردة فضلا عن تشغيل الايدي العاملة وامتصاص البطالة ودعم الاقتصاد الوطني للبلد نظرا لإمكانية تحقيقها قفزة بالإنتاج بوقت قصير".من جانبه اعرب الوفد الضيف عن سعادته باللقاء واستعداده للتعاون مع الوزارة في عدد من المجالات الزراعية والبحثية وانشاء المشاريع الاستثمارية.

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