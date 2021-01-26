2021/01/26 | 13:39 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة 7SKY

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، اعتقال إيراني يحمل الجنسية الأمريكية بتهمة التجسس.

وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، خلال مؤتمر صحفي، نقلته وسائل إعلام إيرانية أن “المتهم كان مطلق السراح بكفالة، واعتُقل أثناء محاولته مغادرة البلاد”.

وتثير الاعتقالات المتكررة لمواطنين إيرانيين يحملون جنسيات مزدوجة، أزمة بين طهران ودول غربية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن الإيراني يعتقل امريكي اثناء محاولته مغادرة طهران بتهمة التجسس 7 SKY TV.

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