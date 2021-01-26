محنة العقلاء في عصر الإعلام الرديء - مصعب قاسم عزاوي

2021/01/26 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي لا بد لكل مراقب حصيف أن يشعر بذلك التراجع المريع البادي في وسائل الإعلام التقليدي، وخاصة تلك الصحفية منها، والتي أصبحت معدلات العمل الصحافي الاستقصائي فيها شبه معدومة، خاصة في ضوء اختزال دورها الإعلامي في النقل الإخباري مع بعض التزويقات التحريرية لما يرد في وكالات الأنباء العالمية، وما يتشدق به أبواق الإعلام الرسمي التابع للمؤسسة الحاكمة في الدولة التي تقع فيها تلك المؤسسة الصحفية أو تلك.وذلك ......





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