2021/01/26 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله لقد بدا واضحاً لنا بأن النظام السياسي في العراق قد فقد هويته وصفاته السياسية، مستبعداً كل المحددات الدستورية والقانونية ولايمكن تعريفه هل هونظام ديمقراطي دستوري ؟ أم نظام إسلامي سياسي؟ أم نظام ذات تركيبة ليس لها شكل أو طعم أو أي معنى من المعاني السياسية فهذا النظام خليط عجيب غريب من أشباه السياسيين، وأشباه الوطنيين بالحدود الدنيا وأشباه المؤمنين بالقيم الدينية والأخلاقية وهكذا أُريد للعراق وشعبه ب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإرهاب يعود من جديد وسياسيو الكتل نائمون!! - صبحي مبارك مال الله) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإرهاب يعود من جديد وسياسيو الكتل نائمون!! - صبحي مبارك مال الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).