2021/01/26 | 13:50 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 26 يناير 2021 | 01:36 مساءً

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للأيام الأربعة المقبلة..



تعرف على حالة الطقس في عموم العراق

اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، عن توقعاتها لحالة الطقس، للأيام الاربعة المقبلة.



وقالت الهيئة في بيان، إن "طقس اليوم الثلاثاء سيكون غائما جزئيا الى غائم في الوسط والشمال، وصحوا في الجنوب، مع ارتفاع بدرجات الحرارة".



واوضحت، أن "طقس غد الأربعاء سيكون غائما جزئيا في جميع مناطق البلاد"، مبينة أن "امطاراً متفرقة وخفيفة ستسقط بعد غد الخميس، مع ارتفاع بدرجات الحرارة".



وأضافت الهيئة، أن "الطقس سيكون غائماً مع تساقط امطار خفيفة تكون رعدية احياناً يوم الجمعة المقبل في جميع المناطق".



واشارت، إلى أن "يوم السبت المقبل سيشهد انخفاضا بدرجات الحرارة قليلاً مع غيوم جزئية وسط البلاد"، لافتة إلى أن "جبال المنطقة الشمالية ستشهد تساقط الثلوج، اما المنطقة الجنوبية من البلاد سيكون طقسها غائماً ودرجات الحرارة منخفضة".

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