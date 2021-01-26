الرشيد يستأنف منح قروض البناء للمواطنين

2021/01/26 | 13:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرشيد، استئنافه ترويج منح قروض تصل إلى 50 مليون دينار.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "القرض يمنح للمواطنين لغرض البناء - إضافة البناء".

وأضاف، أن "التعليمات تضمنت تقديم إجازة بناء في حالة البناء وإضافة البناء أصولية لا تقل مدة نفاذها المتبقية 8 أشهر اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الحصول على القرض، علمًا أن مدة القرض 15 سنة اعتبارًا من تاريخ وضع الدفعة الأولى تحت تصرف المواطن المقترض".

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