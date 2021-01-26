فيسبوك تطلق خدمتها الإخبارية في بريطانيا

2021/01/26 | 13:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أطلقت “فيسبوك” الثلاثاء في بريطانيا خدمتها الإخبارية “فيسبوك نيوز” التي تبث مقالات صحافية خاصة مقابل عائدات مالية للناشرين.وأصبحت بريطانيا ثاني بلد في العالم تنشر فيه “فيسبوك” هذه الخدمة التي أطلقتها نهاية 2019 في الولايات المتحدة مع الرغبة في دعم الصحافة وإزالة السمعة التي تلاحقها بالتلكؤ في مكافحة الأخبار الكاذبة.[…]

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