رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تعزيز التعاون بالمجال الدفاعي بين العراق وباكستان

2021/01/26 | 14:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن العالم والمنطقة يواجهان تحديات مشتركة، فيما شدد على ضرورة التعاضد لحفظ الأمن والاستقرار الدولي

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الثلاثاء في قصر السلام ببغداد، وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال والوفد المرافق لها".

وأكّد صالح خلال البيان "أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين، والاستفادة من الخبرات لكلا المؤسستين العسكريتين، وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية".

وأضاف أن "العالم، والمنطقة خصوصاً، يواجهان تحديات مشتركة تتمثل بالإرهاب والتطرف وتصاعد التوترات التي تؤثر في الأمن والاستقرار العالمي"، مشيرا الى ان "هذا يستوجب التعاضد الدولي في مواجهة هذه التحديات وحفظ الأمن والاستقرار الدولي".

من جانبها، أكدت الوزيرة زبيدة، التزام بلادها في دعم العراق، وتوطيد العلاقات الثنائية والتعاون العسكري في مجال تطوير وتدريب قوات الأمن العراقية.

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