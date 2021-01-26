2021/01/26 | 14:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال، فيما أكد ان العالم والمنطقة يواجهان تحديات مشتركة ويجب التعاضد لحفظ الأمن الدولي.وشدد صالح، خلال استقباله الوزير الباكستانية والوفد المرافق لها، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على “أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: العالم والمنطقة يواجهان تحديات مشتركة ويجب التعاضد لحفظ الأمن الدولي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: العالم والمنطقة يواجهان تحديات مشتركة ويجب التعاضد لحفظ الأمن الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).