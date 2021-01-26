الداخلية تحدد موعد إصدار الجواز العراقي الجديد: يتضمن سيم كارت

2021/01/26 | 14:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحددت مديرية شؤون الجوازات في وزارة الداخلية، موعد المباشرة بإصدار الجواز العراقي الجديد، مشيرة الى انه يتضمن سيم كارت.وقال مدير شؤون الجوازات اللواء أحمد عبد الستار لوكالة الأنباء العراقية، ان “مديرية الجوازات ستباشر العمل على إصدار الجواز الجديد في النصف الثاني من العام الجاري”.وأوضح، ان “الجواز الجديد يحمل مواصفات دولية كما …

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