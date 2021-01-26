إعتقال 3 أشخاص بحوزتهم قطعة أثرية مُعدة للتهريب

2021/01/26 | 14:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الإستخبارات والأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم قطعة أثرية مُعدة للتهريب في محافظة بابل.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل، تمكنت من خلال التدقيق الأمني للأشخاص والعجلات في سيطرة (حلة، كربلاء) من إلقاء القبض على 3 أشخاص كانت بحوزتهم …

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