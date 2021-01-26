يُنفذ بعد أسبوعين.. مسؤول بديالى يعلن عن مشروع سيحدد “ملامح بعقوبة” لـ 50 سنة

2021/01/26 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن قائممقام قضاء بعقوبة، عبد الله الحيالي، اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، عن مشروع التصميم الأساسي لقضاء بعقوبة، سيدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين.

وقال الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مشروع التصميم الأساسي لمدينة بعقوبة الذي تعثر إنجازه لأكثر من 10 سنوات متتالية بفعل الخلافات بين الدوائر ذات العلاقة، سيجري المصادقة عليه خلال أسبوعين من الآن، ويدخل حيز التنفيذ الفعلي".

وأضاف، أن "المشروع هو الأهم، وسيحدد ملامح بعقوبة لـ 50 سنة مقبلة من ناحية الأحياء السكنية، والصناعية، والمناطق الخضراء، وسيضع حدوداً لملف التجاوزات".

وأشار إلى أن "المشروع كلفته أكثر من ملياري دينار، وخصصت من ميزانية حكومة ديالى المحلية، وسيمثل نقلة نوعية في مركز المحافظة، ويعالج إشكالات كبيرة خاصة بعد 2003، من ناحية التجريف، والتجاوزات، وتشويه الأحياء، والأزقة السكنية".

ويطلق بعضهم على التصميم الأساسي بالقانون الأخضر، لأن من أهم فقراته حماية البساتين والأراضي من ظاهرة التجريف التي التهمت أكثر من 7 آلاف دونم بعد 2003 في بعقوبة ومحيطها.

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