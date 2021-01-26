صحة النجف تعلن عن زيادة في عدد الاصابات بفيروس كورونا

2021/01/26 | 14:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/اعلنت دائرة صحة النجف الأشرف عن زيادة في معدل الاصابات بفيروس كورونا قياسا للأيام السابقة .وجاء في الموقف الوبائي للدائرة " تم اجراء 1973 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها ، بتسجيل الاصابات الجديدة (45) بينها اصابات بصفوف الطلبة والكوادر التربوية بالمحافظة، مع حالات الشفاء 21 حالة".وأشارت الدائرة الى، ان "عدد المدارس المصابة بلغت 7 مدارس، بينهم حالة اصابة من الكوادر التربوية، مع عدم وجود اغلاق لأي مدرسة بالمحافظة"./انتهى

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