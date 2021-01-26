وكالة الطاقة الدولية: الطلب العالمي على الغاز قد ينمو بنحو 3% هذا العام

2021/01/26 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن محلل من وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 2.8% هذا العام، بما يعادل نحو 110 مليارات متر مكعب، ليتعافى نحو مستويات 2019.

وقال جون-باتيست دوبروي كبير محللي قطاع الغاز الطبيعي بوكالة الطاقة خلال مؤتمر افتراضي إن الانتعاش المتوقع لن يكون كبيرا وإن الأسواق الأكثر نضجا ستشهد تعافيا تدريجيا فحسب، مع عدم وصول بعضها إلى مستويات 2019 في 2021.

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