الاندماج كأفق / الاندماج كقرار.....1 - محمد الحنفي

2021/01/26 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي تقديم:إن الأمل في اندماج أحزاب اليسار الديمقراط،ي قائم أساسا في فكر، وفي ممارسة المنتمين إلى الأحزاب اليسارية الثلاثة، التي أخذت على عاتقها أن تندمج في حزب اشتراكي، أو يساري كبير، في حزب ديمقراطي كبير، في حزب يساري كبير.



وهذا الاندماج، لا يتأتى هكذا، بل لا بد له من إنضاج الشروط، التي على أساس إنضاجها، يتم الاندماج فيما بين الأحزاب الثلاثة.وإذا كان الاندماج كأفق، يقتضي إنضاج الشروط الما ......





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